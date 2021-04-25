Коалиционный тупик: разногласия в блоках и спор за министерские портфели

За девять дней до истечения срока действия мандата, полученного премьер-министром Биньямином Нетаниягу на формирование правительства, в блоке его сторонников разразился новый скандал.

Глава партии "Ционут Датит" Бецалель Смотрич подверг резкой критике высказывания Нетаниягу по поводу событий в Иерусалиме и Газе. "После бесконечных нападений, избиений, линчей и ракетных обстрелов всё, что может сказать Нетаниягу – это призвать к спокойствия обе стороны? Может быть правда пришла пора сменить Нетаниягу?" – написал глава "Ционут Датит" в своем микроблоге twitter. Эту запись вызвала скандал между Смотричем и депутатом Мики Зоаром ("Ликуд"). "Ты просто пример неблагодарности. Нетаниягу и "Ликуд" пожертвовали тебе три мандата, чтобы ты преодолел электоральный барьер", – заявил Зоар.

Смотрич не остался в долгу: "Мики, хватит говорить глупости. Если бы каждый, кто говорит, что пожертвовал мне три мандата, действительно сделал бы это, у меня было бы 15 мандатов. Кстати, хочу напомнить, что всегда говорил, что являюсь правым, но не являюсь бибистом".

В "Ликуде" не скрывают своего пессимизма по поводу перспектив формирования правительства. В политических кругах отмечают, что Нетаниягу пытается сейчас воспрепятствовать созданию правительства Беннета-Лапида, а не создать свое. С этой целью "Ликуд" оказывает давление на депутатов от "Ямины", призывая их не соглашаться на участие в правительстве с "Еш Атид", "Аводой", МЕРЕЦ и другими партиями левоцентристского блока. В первую очередь давление оказывается на Айелет Шакед ("Ямина"). Она в меньшей степени, чем Беннет, поддерживает идею создания правительства с левыми партиями. А без ее согласия, как полагают в "Ликуде", Беннет не решится на такой шаг.

25 апреля законодательная комиссия "Ликуда" рассмотрит просьбу Нетаниягу об изменении устава таким образом, чтобы глава партии мог принимать решение о совместном участии в выборах с другой партией. По мнению наблюдателей, речь идет о намерении Нетаниягу пообещать "Ямине" совместное участие в будущих выборах, если партия откажется от возможного союза с Лапидом.

В свою очередь, в блоке противников Нетаниягу пытаются сформировать коалицию еще до того, как завершится срок действия мандата Биньямина Нетаниягу. Как сообщила газета "Едиот Ахронот", в так называемом "блоке перемен" понимают, что затягивание коалиционных переговоров приведет к их срыву. "То, что нельзя будет сделать на этой неделе, судя по всему нельзя будет сделать вовсе", – цитирует издание слова одного из представителей этого блока.

Несмотря на интенсивные переговоры, в блоке противников премьер-министра не могут прийти соглашению.

По-прежнему неясно, кому в "блоке перемен" достанется портфель министра обороны: Бени Ганцу ("Кахоль Лаван") или Гидеону Саару ("Тиква Хадаша").

Помимо разногласий о распределении портфелей, есть разногласия и о самой конструкции правительства. Беннет настаивает на том, чтобы речь шла о паритетном правительстве при сохранении за "Яминой" права вето на все кардинальные решения. На это категорически не согласны в "Еш Атид".