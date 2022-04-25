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NEWSru.co.il :: В Израиле25 апреля 2022 г., 15:15

Житель Джата подозревается в ограблении магазина с использованием топора

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Житель Джата подозревается в ограблении магазина с использованием топора

Полиция задержала жителя Джата примерно 40 лет, подозреваемого в вооруженном ограблении магазина на бензоколонке в Леавот Хавива.

Как сообщает пресс-служба полиции, в утренние часы поступило сообщение о том, что неизвестный, угрожая топором, ограбил магазин на бензоколонке. Сотрудники полицейского управления "Бака" приступили к интенсивному розыску и вскоре задержали жителя населенного пункта Джат. Его топор был конфискован.

Позднее задержанный предстанет перед мировым судом в Хадере, и полиция попросит продлить срок содержания подозреваемого под стражей.


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