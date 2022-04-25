Мансур Аббас приглашен на "ифтар" к королю Иордании
В понедельник, 25 апреля, стало известно, что лидер партии РААМ Мансур Аббас находится в Иордании. Об этом рассказали журналистам его товарищи по партии.
Депутат Кнессета и глава парламентской фракции РААМ Валид Таха в интервью сайту "Коль Аль-Араб" рассказал, что Аббас был приглашен к королю Иордании Абдалле II на "ифтар" - вечернюю трапезу во время Рамадана. Трапеза будет проходить в королевском дворце.
По информации СМИ, на этой трапезе могут присутствовать представители администрации ПА.
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