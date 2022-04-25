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NEWSru.co.il :: В Израиле25 апреля 2022 г., 16:48

Мансур Аббас приглашен на "ифтар" к королю Иордании

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Мансур Аббас приглашен на "ифтар" к королю Иордании

В понедельник, 25 апреля, стало известно, что лидер партии РААМ Мансур Аббас находится в Иордании. Об этом рассказали журналистам его товарищи по партии.

Депутат Кнессета и глава парламентской фракции РААМ Валид Таха в интервью сайту "Коль Аль-Араб" рассказал, что Аббас был приглашен к королю Иордании Абдалле II на "ифтар" - вечернюю трапезу во время Рамадана. Трапеза будет проходить в королевском дворце.

По информации СМИ, на этой трапезе могут присутствовать представители администрации ПА.


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