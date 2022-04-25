"Трус", "диктатор", "беглец, плюнувший в лицо". В Кнессете проходит обсуждение просьбы объявить депутата Шикли "перебежчиком"

В организационной комиссии Кнессета проходит заседание по вопросу об объявлении депутата Амихая Шикли ("Ямина") "перебежчиком".

На протяжении более чем часа депутаты от "Ликуда" не позволяли начать обсуждение, утверждая, что глава комиссии Эйтан Гинзбург ("Кахоль Лаван") отключил микрофоны представителей оппозиции.

Лишь в 11:30 началось обсуждение. Позицию коалиции представляет министр по делам религии Матан Каана ("Ямина"). "В тот момент, когда мы решили взять на себя ответственность и вывести государство из тупика, ты, Амихай, решил сбежать. Ты плюнул в лицо своим сослуживцам и воспитанникам", - добавил Каана. Он сказал, что с начала каденции Шикли голосовал против коалиции 754 раза.

Выступление министра постоянно прерывалось выкриками депутатов от "Ликуда" и ШАС. Мири Регев, Дуди Амсалем, Май Голан удалены из зала заседаний. "Вы выставляете только "восточных"", - крикнул депутат Инон Азулай (ШАС). "Диктатор, полный ноль", - добавила депутат Голан.

После Матана Каана выступил адвокат Гай Буси, представляющий Амихая Шикли. Он утверждал, что само обсуждение с участием представителей "Ямины" противоречит уставу Кнессета. Глава комиссии отклонил эти утверждения. Адвокат Буси потребовал дать отвод двум членам комиссии: Ширли Пинто ("Ямина") и Боазу Топоровскому ("Еш Атид"). Он мотивировал свою просьбу высказываниями этих депутатов против Амихая Шикли в прошлом. Он также потребовал, чтобы на заседании присутствовал Нафтали Беннет, инициировавший это обсуждение.

Журналист Таль Шалев написала в своем микроблоге Twitter, что адвокат Буси принимал участие в составлении текста коалиционных соглашений нынешнего правительства.

После выступления Гая Буси начнется обсуждение, в ходе которого право слова получат все депутаты, которые попросят об этом, но голосовать смогут только депутаты от коалиции, так как оппозиция по-прежнему бойкотирует работу комиссий.

Ожидается, что Шикли будет объявлен "перебежчиком" и не сможет баллотироваться в Кнессет 25-го созыва в рамках какой-либо действующей партии.