После обстрела израильской территории ЦАХАЛ нанес ответные удары по целям в южном Ливане

В ответ на ракетный обстрел израильской территории из южного Ливана израильская артиллерия нанесла удары по площадке, с которой был осуществлен запуск ракеты, и по целям в близлежащих районах, а также по объекту инфраструктуры, передает пресс-служба ЦАХАЛа. Всего были выпущены десятки снарядов, сообщают военные.

Ливанский телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", передает: 25 апреля, примерно в 1:55, израильские военные выпустили несколько артиллерийских снарядов по позиции "Хирбет Маар", недалеко от Биркат Риша аль-Маади, около населенного пункта Аль-Духайра. Кроме того шесть снарядов разорвались между деревнями Альма аш-Шааб и Тайр-Харф, а десять снарядов упали в районе "Умм-ар-Руб" к югу от Аль-Духайры.

Помимо этого ЦАХАЛ выпустил около 20 осветительных снарядов, в результате чего возник лесной пожар около Шихина.

"Аль-Манар" передает, что в 3:30 ЦАХАЛ выпустил еще девять снарядов по цели между Хамулем и Тайр-Харфа.

Сведений о причиненном ущербе и потерях на ливанской стороне не поступало.

Как сообщалось ранее, в ночь на 25 апреля израильская территория подверглась ракетному обстрелу с территории Ливана. В 0:34 пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что от жителей поселка Шломи поступили сообщения о сильном взрыве. После проверки военные подтвердили, что с территории Ливана была запущена одна ракета. Она упала на незастроенной местности. Поскольку обстрел не представлял угрозы ни для одного из населенных пунктов, не было необходимости задействовать систему предупреждения о ракетном обстреле.

Напомним, что предыдущий ракетный обстрел израильской территории из южного Ливана был осуществлен в августе 2021 года.

Обстрелы территории Израиля из Ливана в 2021 году

6 августа. Боевиками "Хизбаллы" были выпущены 19 ракет, десять из них были перехвачены системой ПРО "Железный купол", три упали на открытой местности на израильской территории, еще шесть разорвались на ливанской территории. ЦАХАЛ нанес серию ответных ударов.

4 августа. После запуска нескольких ракет из южного Ливана ЦАХАЛ нанес серию ответных артиллерийских (около 100 снарядов) и воздушных ударов. Ответственность была возложена на власти Ливана и на боевиков палестинских группировок в Ливане, а не на "Хизбаллу".

19 мая. Обстрел израильской территории из южного Ливана. Система ПРО "Железный купол" перехватила одну ракету, одна ракета упала на открытой местности, еще две ракеты упали в море. ЦАХАЛ нанес ответные удары по возможным местам пуска ракет. Ливанская "Хизбалла" не брала на себя ответственность за этот обстрел.

17 мая. Был зафиксирован запуск шести ракет с территории Ливана. В ответ на ракетный обстрел израильская артиллерия обстреляла цели на юге Ливана. По данным израильской разведки, к этому обстрелу была причастна группировка арабов-суннитов из числа палестинских беженцев, а не шиитская "Хизбалла".

13 мая. Ракета, выпущенная с территории Ливана, разорвалась неподалеку от одного из населенных пунктов в Галилее. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщала, что с территории Ливана в сторону Израиля были выпущены три ракеты. Все они упали в море. Ливанские источники заявляли, что запуск ракет осуществлен не "Хизбаллой", а одной из пропалестинских организаций, находящихся в Ливане.