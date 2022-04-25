Организационная комиссия Кнессета признала Амихая Шикли "перебежчиком" из "Ямины"

Более 11 часов проходило заседание организационной комиссии Кнессета, на котором обсуждалось решение партии "Ямины" объявить Амихая Шикли незаконно покинувшим фракцию.

В коалиции утверждали, что Шикли, который был избран в Кнессет в рамках списка "Ямины", на протяжении всей каденции нарушает коалиционную дисциплину и голосует с оппозицией.

Шикли, в свою очередь, обвинял руководство "Ямины" в нарушении правил демократии.

Как сообщила радиостанция "Кан Бет" семеро членов комиссии поддержали это решение. Четверо, в том числе Идит Сильман, не участвовали в голосовании.

Амихай Шикли, согласно сообщениям в СМИ, готовится опротестовать это решение.

Если Шикли не удастся выиграть суд, он не сможет баллотироваться в Кнессет 25-го созыва в составе одной из действующих партий. В окружении Беннета рассчитывают, что такой шаг в отношении Шикли, позволит остановить появление дополнительных "беглецов" из фракции "Ямина".