Организационная комиссия Кнессета проголосует за предложение объявить депутата Шикли "перебежчиком"
25 апреля организационная комиссия обсудит просьбу руководства коалиции объявить депутата Амихая Шикли ("Ямина") "перебежчиком".
Обсуждение состоится после того как Шикли отозвал иск, поданный им в БАГАЦ, с просьбой отсрочить заседание. Судья Узи Фогельман заявил в ходе заседания, что нет смысла подавать апелляцию до того, как заседание состоялось и до того, как было принято решение. "Мы придем на заседании комиссии, вооруженные неопровержимыми доводами, доказывающими, что моя позиция осталась неизменной. Свою позицию изменили те, кто вопреки обещаниям избирателям. создали нынешнее правительство", - заявил Шикли в интервью газете "Исраэль а-Йом".
В коалиции, в свою очередь, утверждают, что Шикли, который был избран в Кнессет в рамках списка "Ямина", на протяжении всей каденции нарушает коалиционную дисциплину и голосует с оппозицией.
Объявить депутата "перебежчиком" может только организационная комиссия Кнессета. В настоящий момент у коалиции есть в комиссии абсолютное большинство, так как депутаты от оппозиции бойкотируют работу всех комиссий парламента. Для того, чтобы принять участие в заседании, депутаты от оппозиции должны попросить о созыве внеочередного пленарного заседания Кнессета и о голосовании по формированию комиссий. Даже если это произойдет, у коалиции есть большинство. Коалиция выведет из состава комиссии Идит Сильман и заменит ее другим депутатом от "Ямины". Депутаты от партии РААМ бойкотируют работу Кнессета, однако, как сообщает "Кан Бет", глава фракции Валид Таха дал понять, что в случае необходимости передаст свой голос фракции МЕРЕЦ, чтобы обеспечить большинство.
Если будет принято решение объявить Шикли "перебежчиком", он не сможет баллотироваться в Кнессет 25-го созыва в составе одной из действующих партий. В окружении Беннета рассчитывают, что такой шаг в отношении Шикли, позволит остановить появление дополнительных "беглецов" из фракции "Ямина".
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день