Израиль празднует 75-й День Независимости

Вечером во вторник, 25 апреля, после завершения Дня памяти жертв войн и терактов ("Йом а-Зикарон") началось официальное празднование 75-й годовщины со дня основания государства Израиль. Празднования продлятся до вечера 26 апреля.

12 факелов в этом году зажгли: бывший министр безопасности Израиля, участник Шестидневной войны и войны Судного дня Моше Кахалани; сатирик и стендапист Шалом Асаяг; израильская предпринимательница и основательница ассоциации Innovation: Africa Сиван Яари; управляющая успешной винодельни в Самарии Веред Бен Саадон; соучредитель и почетный председатель фонда ISEF Нина Авидар, 73-летний профессор Ави Ривклинд, хирург больницы "Адаса Эйн-Керем" и один из ведущих травматологов страны; основательница курсов довоенной подготовки в кибуце Эйн а-Шлошма Йегудит Нагоса; подполковник Д., командир части в спецподразделении "Дувдеван"; волонтер организации "А-Шомер а-Хадаш" 17-летняя Реут Амихай; баскетбольный тренер Давид Блатт; доктор Хатам Хусейн, завотделением по предотвращению заражений и исследователь; канадско-израильский бизнесмен Сильван Адамс; Элиягу Цалах, репатриант из Курдистана, участник нескольких израильских войн, один из основателей мошава Штула; Офек Ришон, девочка, пережившая в начальной школе "шейминг" и рассказавшая о своем опыте.

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В связи с торжествами усилены меры безопасности. Введен режим блокады палестинских территорий в Иудее и Самарии, а также закрыты КПП на границе с сектором Газы.

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День независимости Израиля ("Йом а-Ацмаут") – главный государственный праздник, отмечаемый в память о провозглашении государства Израиль 14 мая 1948 года (5 ияра 5708 года по еврейскому летоисчислению). В этот день 71 год назад, примерно за 8 часов до окончания британского мандата в Палестине, была подписана Декларация независимости Израиля, и Давид Бен-Гурион (впоследствии первый премьер-министр страны) провозгласил создание государства Израиль. Это объявление было сделано в рамках 181 резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1947 года.

День Независимости – единственный официальный нерабочий день в Израиле, когда ходит городской транспорт, а население, соблюдающее еврейские религиозные традиции, может ездить в автомобилях и зажигать огонь, поэтому праздник отмечается массовым выездом израильтян на пикники.

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Воздушный парад сил ВВС ЦАХАЛа

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Одним из центральных мероприятий празднования Дня Независимости Израиля традиционно становится парад ВВС. В нынешнем году он будет особенно масштабным – в нем примет участие более 100 летательных аппаратов: боевых и транспортных самолетов и вертолетов, заправщиков и беспилотников.

Среди них будут и самолеты иностранных ВВС: американских, британских, итальянских, германских. Часть из них, отмечает прессслужба ЦАХАЛа, будут сопровождать летчики ВВС ЦАХАЛа – это призвано стать демонстрацией братства по оружию израильской армии и армий этих государств.

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В выступлениях группы аэробатики будут участвовать шесть самолетов, а не четыре как обычно. Эти выступления можно будет увидеть на авиабазе Рамат-Давид в 9:14, в Тверии в 9:29, в Хайфе в 9:51, в Музее ВВС Израиля в Хацерим в 11:50, в Тель-Авиве в 12:12, на авиабазе Тель-Ноф в 12:36, в Иерусалиме в 14:27 и в Ашдоде в 14:49.

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Полет новейших самолетов F-35 можно будет увидеть в Хайфе в 9:25, на базе Рамат-Давид в 8:35, в Иерусалиме в 9:55, на базе Тель-Ноф в 11:50, в Тель-Авиве в 12:00, в Хацерим в 12:20.

Самолеты F-15 пролетят над Рамат-Давидом в 9:25, Хайфой – в 9:35, Тель-Авивом – в 12:40, а над базой Тель-Ноф – в 12:55. Учебные самолеты Harward, производство которых продолжалось шестидесятилетий, устроят авиашоу в 9:20 в Тель-Авиве и в 10:00 на авиабазе Тель-Ноф.

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Более подробную информацию, в том числе и по отдельным населенным пунктам можно получить на специальном сайте ВВС ЦАХАЛа. Информация на нем указана на иврите. Так, парад в Ашдоде начнется в 10:00 и продлится, с перерывами, до 12:30, а в 14:49 выступит аэробатическая группа. Парад в Тель-Авиве парад также начнется в 10:00 и продлится до 12:30.