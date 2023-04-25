В Израиле вновь прозвучала сирена в память о жертвах войн и терактов

25 апреля в Израиле продолжают отмечать День памяти павших в войнах Израиля и жертв терактов.

В 11:00 в стране прозвучала двухминутная траурная сирена. По всей стране люди остановились, чтобы почтить память павших минутами молчания.

После сирены состоялся специальный воздушный парад в неполном строю над военным кладбищем и залом памяти на горе Герцля в Иерусалиме.

adv_11 m_ar_1

Началась официальная церемония памяти в зале памяти на горе Герцля с участием президента, главы правительства, спикера Кнессета и председателя Верховного суда, а также церемонии памяти на всех военных кладбищах и у воинских мемориалов страны.

adv_12 incontent_1

В 13:00 у мемориала жертвам терактов на горе Герцля пройдет государственная церемония памяти жертв терактов с участием президента, главы правительства, спикера Кнессета, председателя Верховного суда и членов семей погибших.

В 16:30 в комплексе "Яд ле-Баним" в Иерусалиме пройдет мероприятие памяти павших, приуроченное к 25-летию катастрофы вертолетов над поселком Шаар а-Йешув, в которой погибли 73 военнослужащих.

adv_13 m_ar_2

В 19:45 пройдет церемония зажжения факелов и начнется празднование Дня Независимости.

adv_14 incontent_2

Павшие в войнах Израиля

За минувший год погибли 59 военнослужащих ЦАХАЛа и сотрудников служб безопасности. Еще 86 бывших военнослужащих и сотрудников служб безопасности скончались в результате инвалидности, полученной на службе.

adv_15 m_ar_3

В общей сложности с 1860 года павшими в войнах Израиля считаются 24213 бойцов еврейского подполья в Эрец Исраэль, бойцов еврейской бригады в составе британской армии, военнослужащих Армии обороны Израиля, полиции Израиля, общей службы безопасности (ШАБАК), службы внешней разведки "Мосад", управления тюрем (ШАБАС) и других служб безопасности.

adv_16 incontent_3

Следует отметить, что в число павших в войнах Израиля включаются все, кто скончался во время прохождения службы, вне зависимости от обстоятельств смерти, а также скончавшиеся ветераны, имевшие статус инвалидов ЦАХАЛа.

Также в этом году 31 человек (не считая военнослужащих и сотрудников силовых структур) погиб в терактах, из них 19 – с начала 2023 года. Общее число жертв терактов составляет 4255 человек, из них 740 детей и подростков и 135 иностранных граждан. Со дня провозглашения независимости в терактах погибли 3236 человек. В результате терактов 3420 детей лишились родителей, из них 118 детей лишились обоих родителей. В 250 семьях погибло более одного члена семьи. Имена погибших в терактах будут транслироваться в понедельник, 24 апреля, с 14:30 до 19:00 по 11-му каналу ИТВ (государственная корпорация телерадиовещания "Кан").