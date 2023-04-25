Расписание воздушного парада в День Независимости, на 75-ю годовщину Государства Израиль

Одним из центральных мероприятий празднования Дня Независимости Израиля традиционно становится парад ВВС. В нынешнем году он будет особенно масштабным – в нем примет участие более 100 летательных аппаратов: боевых и транспортных самолетов и вертолетов, заправщиков и беспилотников.

Среди них будут и самолеты иностранных ВВС: американских, британских, итальянских, германских. Часть из них, отмечает прессслужба ЦАХАЛа, будут сопровождать летчики ВВС ЦАХАЛа – это призвано стать демонстрацией братства по оружию израильской армии и армий этих государств.

В выступлениях группы аэробатики будут участвовать шесть самолетов, а не четыре как обычно. Эти выступления можно будет увидеть на авиабазе Рамат-Давид в 9:14, в Тверии в 9:29, в Хайфе в 9:51, в Музее ВВС Израиля в Хацерим в 11:50, в Тель-Авиве в 12:12, на авиабазе Тель-Ноф в 12:36, в Иерусалиме в 14:27 и в Ашдоде в 14:49.

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Полет новейших самолетов F-35 можно будет увидеть в Хайфе в 9:25, на базе Рамат-Давид в 8:35, в Иерусалиме в 9:55, на базе Тель-Ноф в 11:50, в Тель-Авиве в 12:00, в Хацерим в 12:20.

Самолеты F-15 пролетят над Рамат-Давидом в 9:25, Хайфой – в 9:35, Тель-Авивом – в 12:40, а над базой Тель-Ноф – в 12:55. Учебные самолеты Harward, производство которых продолжалось шестидесятилетий, устроят авиашоу в 9:20 в Тель-Авиве и в 10:00 на авиабазе Тель-Ноф.

Более подробную информацию, в том числе и по отдельным населенным пунктам можно получить на специальном сайте ВВС ЦАХАЛа. Информация на нем указана на иврите. Так, парад в Ашдоде начнется в 10:00 и продлится, с перерывами, до 12:30, а в 14:49 выступит аэробатическая группа. Парад в Тель-Авиве парад также начнется в 10:00 и продлится до 12:30.