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Израиль

Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны восемь подозреваемых

время публикации: 25 апреля 2024 г., 12:00 | последнее обновление: 25 апреля 2024 г., 12:04
Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны восемь подозреваемых
Пресс-служба ЦАХАЛа

25 апреля силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали восемь подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Операции проводились в Туль-Кареме, Рамалле, Хевроне, Байт-Фурике, Тальфите, Наби Салахе. Конфискованы оружие и боеприпасы.

Происходили столкновения. В ряде случаев были зафиксированы попадания в тех, кто пытался атаковать военных. Палестинские источники сообщают об одном убитом (в Рамалле) и нескольких раненых.

Среди израильские военных в ходе операций в Иудее и Самарии в течение последних суток пострадавших нет.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны около 3850 подозреваемых в терроре, около 1650 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.

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