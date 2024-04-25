Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 25 апреля, температура будет существенно выше среднесезонной. Очень жарко и сухо. Пустынный ветер (шарав). Переменная облачность. К вечеру жара спадет, влажность повысится.

В Иерусалиме – 25-35 градусов, в Тель-Авиве – 25-36, в Хайфе – 28-37, в Эйлате – 28-38, в Беэр-Шеве – 26-39, в Мицпе-Рамоне – 23-33, на побережье Мертвого моря – 28-40, в Ашкелоне и Ашдоде – 24-32, в Ариэле – 26-36, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-40, на Голанских высотах – 22-38.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 23 градуса, высота волн – 30-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 35 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 5 км/ч).

В пятницу жара спадет. В субботу-среду – среднесезонная температура, переменная облачность.