Четверо израильтян попытались проехать к гробнице Йосефа в Шхеме, их пришлось спасать военным

В ночь на 25 апреля четверо израильтян самовольно, не предупредив военных, попытались проехать к гробнице Йосефа в Шхеме. По пути у автомобиля были пробиты шины. Израильтяне обратились за помощью к ЦАХАЛу и были спасены. Их автомобиль конфискован, полиция проводит расследование. Пострадавших в результате этого инцидента нет.

Посещение гробницы Йосефа в Шхеме требует получения разрешения со стороны армейского командования. Как правило, организовывался подъезд на автобусах, безопасность передвижения которых по палестинским территориям обеспечивали военные.

В ночь на 18 октября 2023 года гробница Йосефа была разгромлена арабами.

Прошлое нападение на гробницу Йосефа в Шхеме было совершено 10-11 апреля 2022 года. Впоследствии она была восстановлена, и паломничества верующих евреев к ней возобновились.

24 апреля 2011 года во время попытки самостоятельного посещения могилы Йосефа в Шхеме был убит 25-летний Бен-Йосеф Ливнат, еще четыре израильтянина были ранены. Убийцы были задержаны и предстали перед судом.