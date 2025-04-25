В Палестинской автономии найдены 36 украденных попугаев и калао, общей стоимостью 1,2 млн шек
время публикации: 25 апреля 2025 г., 10:29 | последнее обновление: 25 апреля 2025 г., 10:41
Полицейские вместе с пограничниками провели операцию на территории Палестинской автономии – в деревне Хаблэ, к югу от Калькилии – где в одном из домов были найдены 36 попугаев, похищенных ранее из Иерусалимского библейского зоопарка и других мест содержания.
Найдены попугаи следующих видов: гиацинтовый ара, синешейный ара и лори, а также рыжешейная птица-носорог (непальский калао).
Общая стоимость этих птиц – около 1,2 млн шек.
Задержан подозреваемый, житель юга Израиля.
К операции были привлечены сотрудники Управления природы и парков Израиля.