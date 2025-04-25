Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 25 апреля, температура понизится до среднесезонной. Переменная облачность. Утром возможен моросящий дождь на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 13-21 градусов, в Тель-Авиве – 16-22, в Хайфе – 16-21, в Эйлате – 22-31, в Беэр-Шеве – 15-25, в Мицпе-Рамоне – 13-25, на побережье Мертвого моря – 20-28, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-22, в Ариэле – 14-22, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 20-25, на Голанских высотах – 14-24.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21 градус, высота волн – 60-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В субботу – без существенных изменений. В воскресенье ожидается повышение температуры во внутренних районах. В понедельник температура немного понизится.