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Израиль

Полиция проводит рейд по бедуинским населенным пунктам

Полиция
время публикации: 25 апреля 2025 г., 20:03 | последнее обновление: 25 апреля 2025 г., 20:03
Полиция проводит рейд по бедуинским населенным пунктам
Пресс-служба полиции Израиля

Сотни полицейских Южного округа, бойцы подразделения "Йоав" пограничной полиции (МАГАВ) проводят рейд по бедуинским населенным пунктам Тель-Шева, Лакия и Хура в рамках масштабной операции по предотвращению инцидентов с использованием огнестрельного оружия.

В ходе рейда возможно активное передвижение сил полиции по трассам в этих районах. Речь идет о деятельности, направленной против криминальных элементов; операция не связана с инцидентами в сфере безопасности.

Израиль
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