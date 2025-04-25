Полиция проводит рейд по бедуинским населенным пунктам

Сотни полицейских Южного округа, бойцы подразделения "Йоав" пограничной полиции (МАГАВ) проводят рейд по бедуинским населенным пунктам Тель-Шева, Лакия и Хура в рамках масштабной операции по предотвращению инцидентов с использованием огнестрельного оружия.

В ходе рейда возможно активное передвижение сил полиции по трассам в этих районах. Речь идет о деятельности, направленной против криминальных элементов; операция не связана с инцидентами в сфере безопасности.