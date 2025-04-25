Внимание, розыск: пропала 30-летняя Рита Ашкенази из Бней-Аиша

Полиция Израиля просит общественность помочь в поиске 30-летней Риты Ашкенази, жительницы Бней-Аиша, которую в последний раз видели в пятницу утром, с тех пор связь с ней прервалась.

Описание: рост 1.80, худощавая, брюнетка, волосы прямые, динные. Была одета в голубую рубашку, белые брюки и сандалии.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о ее местонахождении, просят позвонить по телефону 100 или 08-8505777.