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Израиль

Внимание, розыск: пропала 30-летняя Рита Ашкенази из Бней-Аиша

Розыск
время публикации: 25 апреля 2025 г., 23:01 | последнее обновление: 25 апреля 2025 г., 23:01
Рита Ашкенази
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит общественность помочь в поиске 30-летней Риты Ашкенази, жительницы Бней-Аиша, которую в последний раз видели в пятницу утром, с тех пор связь с ней прервалась.

Описание: рост 1.80, худощавая, брюнетка, волосы прямые, динные. Была одета в голубую рубашку, белые брюки и сандалии.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о ее местонахождении, просят позвонить по телефону 100 или 08-8505777.

Израиль
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