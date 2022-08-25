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    В Израиле

    На фоне публикации требований минфина профсоюз учителей ужесточил запрет на участие в подготовке к началу учебного года

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    На фоне публикации требований минфина профсоюз учителей запретил участие в подготовке к началу учебного года
    Marc Israel Sellem/POOL

    Профсоюз учителей ужесточил запрет учителям, воспитателям и директорам участвовать в мероприятиях, связанных с подготовкой к началу учебного года. Сегодня запрет, введенный несколько недель назад, был распространен также на систему образования для детей с особыми потребностями.

    Исключение было сделано для мероприятий, в которых принимают участие министр просвещения Ифат Шаша-Битон и гендиректор министерства Далит Штраубер.

    Как сообщает портал Walla, исключение, сделанное для мероприятий с участием министра и гендиректора минпроса, вызвало возмущение среди учителей и директоров, которые заявили, что в таком случае лучше бы посвятили время подготовке к открытию учебного года.

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    Также сегодня председатель профсоюза Яффа Бен-Давид провела очередную безрезультатную встречу с руководством министерства финансов, после чего вместе с Шашей-Битон и Штаубер приняла участие в мероприятии некоммерческой организации по поддержке учителей с лекциями и с концертом Омера Адама.

    Между тем, портал ynet опубликовал список требований министерства финансов в рамках соглашения с учителями, не связанных с размером зарплат.

    - Повышение минимальной доли ставки учителя до 70% от полной ставки уже в ближайшем учебном году и постепенная отмена неполных ставок.

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    - Предоставление директорам школ бюджета в размере около 36000 шекелей в год, которые они смогут тратить по собственному усмотрению на поощрение учителей, берущих на себя дополнительную ответственность.

    - Возможность найма до 10% учителей в школе на индивидуальном контракте, а не в рамках коллективного трудового соглашения.

    - Увеличение минимального срока, после которого учитель может получить "постоянство", с двух лет до пяти лет

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    - Упрощение процедуры увольнения учителей.

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