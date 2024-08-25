Разрешено к публикации: на севере Израиля погиб военнослужащий

Разрешено к публикации: утром 25 августа во время боевых действий на севере Израиля погиб старший сержант Давид Моше Бен-Шитрит, 21 год, из поселка Гева-Биньямин, боец ​​914-й сторожевой эскадры ВМС ЦАХАЛа.

Двое военнослужащих в том же инциденте получили ранения от легких до средней тяжести.

Похороны Давида Моше Бен-Шитрита состоятся сегодня, 25 августа, в 18:30 в Иерусалиме на военном кладбище на горе Герцля.

Судя по имеющимся данным, речь идет о падении фрагментов ракеты или ударного БПЛА на сторожевой катер "Двора". В соцсетях была распространена видеозапись, на которой показано, что взрыв был вблизи от катера.

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) на разных фронтах погибли 338 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погиб 701 военнослужащий ЦАХАЛа.