Israir: есть перебои с рейсами
время публикации: 25 августа 2024 г., 09:45 | последнее обновление: 25 августа 2024 г., 09:48
Израильская авиакомпания Israir сообщила, что из-за ситуации в сфере безопасности наблюдаются перебои с рейсами в целом и чартерными самолетами в частности.
"Мы поддерживаем контакты с иностранными компаниями для быстрого возвращения к нормальной жизни. Мы прилагаем все усилия, чтобы найти решения для пассажиров, чьи рейсы задерживаются", – говорится в официальном заявлении компании.
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