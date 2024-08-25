Israir: есть перебои с рейсами

Израильская авиакомпания Israir сообщила, что из-за ситуации в сфере безопасности наблюдаются перебои с рейсами в целом и чартерными самолетами в частности.

"Мы поддерживаем контакты с иностранными компаниями для быстрого возвращения к нормальной жизни. Мы прилагаем все усилия, чтобы найти решения для пассажиров, чьи рейсы задерживаются", – говорится в официальном заявлении компании.