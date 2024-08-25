x
25 августа 2024
|
последняя новость: 11:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 августа 2024
|
25 августа 2024
|
последняя новость: 11:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Israir: есть перебои с рейсами

время публикации: 25 августа 2024 г., 09:45 | последнее обновление: 25 августа 2024 г., 09:48
Israir: есть перебои с рейсами
Flash90/Olivier Fitoussi

Израильская авиакомпания Israir сообщила, что из-за ситуации в сфере безопасности наблюдаются перебои с рейсами в целом и чартерными самолетами в частности.

"Мы поддерживаем контакты с иностранными компаниями для быстрого возвращения к нормальной жизни. Мы прилагаем все усилия, чтобы найти решения для пассажиров, чьи рейсы задерживаются", – говорится в официальном заявлении компании.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 августа 2024

Возобновил работу аэропорт "Бен-Гурион"