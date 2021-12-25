Беспорядки в Самарии, легко ранен солдат ЦАХАЛа

Вечером в субботу, 25 декабря, вспыхнули беспорядки неподалеку от деревни Бурка на севере Самарии. Более 150 палестинских арабов поджигают покрышки и бросают камни и тяжелые предметы в сторону солдат ЦАХАЛа. Бойцы применили спецсредства для прекращения беспорядков. Один военнослужащий получил легкие ранения, и ему была оказана помощь на месте происшествия. Арабские СМИ сообщают о 68 раненых участниках беспорядков.

По сообщениям армейских источников, солдаты выстрелили в сторону одного из участников беспорядков, намеревающегося бросить бутылку с воспламеняющейся смесью. Нападавший получил ранения.