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NEWSru.co.il :: В Израиле25 декабря 2021 г., 15:25

Житель Иерусалима задержан по подозрению в нескольких нападениях на женщин в Тель-Авиве

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Житель Иерусалима задержан по подозрению в нескольких нападениях на женщин в Тель-Авиве

26-летний житель Иерусалима задержан по подозрению в нескольких нападениях на женщин в Тель-Авиве. Один из инцидентов (он стал причиной начавшегося расследования) произошел на улице Марморек, жертвой нападения стала 55-летняя женщина.

Однако в ходе расследования полиции удалось установить, что подозреваемый связан еще с тремя случаями нападения на женщин в Тель-Авиве. В субботу, 25 декабря, подозреваемый будет доставлен в мировой суд Тель-Авива для слушания вопроса о продлении срока его содержания под стражей.

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