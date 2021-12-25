26-летний житель Иерусалима задержан по подозрению в нескольких нападениях на женщин в Тель-Авиве. Один из инцидентов (он стал причиной начавшегося расследования) произошел на улице Марморек, жертвой нападения стала 55-летняя женщина.

Однако в ходе расследования полиции удалось установить, что подозреваемый связан еще с тремя случаями нападения на женщин в Тель-Авиве. В субботу, 25 декабря, подозреваемый будет доставлен в мировой суд Тель-Авива для слушания вопроса о продлении срока его содержания под стражей.