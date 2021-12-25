Власти ПА передали военным израильтян, по ошибке заехавших в Тулькарем
Поздно вечером в пятницу, 24 декабря, палестинские службы безопасности передали представителям израильских властей двух израильтян, которые по ошибке оказались в городе Тулькарем.
Передача была осуществлена на военном контрольно-пропускном пункте к югу от Тулькарема.
Судя по имеющейся информации, израильтяне не пострадали.
Напомним, что 1 декабря в Рамалле толпа атаковала автомобиль с израильтянами, которые по ошибке заехали в палестинский город. Автомобиль израильтян был сожжен, но пассажир и водитель машины не пострадали.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 01 декабря 2021
В Рамалле толпа атаковала израильтян, заехавших в город, видимо, по ошибке
В Рамалле толпа атаковала израильтян, заехавших в город, видимо, по ошибке