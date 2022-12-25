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    В Израиле

    Скончался духовный лидер религиозных сионистов, раввин Хаим Друкман

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    Скончался духовный лидер религиозных сионистов, раввин Хаим Друкман
    Noam Revkin Fenton/Flash90

    В воскресенье, 25 декабря, скончался глава объединения йешив религиозного сионизма раввин Хаим Друкман. Ему было 90 лет.

    Две недели назад Хаим Друкман был доставлен в больницу с коронавирусом, с тех пор его состояние только ухудшалось.

    Раввин Хаим Друкман был лауреатом Премии Израиля в номинации "Дело жизни". На протяжении многих лет он возглавлял йешиву "Ор Эцион", а также самые разные институты движения религиозного сионизма. Раввин Друкман был старейшим раввином религиозного сионизма и пользовался огромной популярностью.

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    В 70-х годах вместе с раввином Цви Иегудой Куком был духовным лидером поселенческого движения "Гуш Эмуним". Незадолго до насильственного выселения евреев из Ямита раввин Друкман поселился там вместе с несколькими своими учениками в знак солидарности с предназначенными к выселению жителями.

    Раввин Друкман несколько раз был депутатом Кнессета от национально-религиозной партии МАФДАЛ. Впервые он стал депутатом после выборов 1977-го года, а последний раз после выборов 1999-го года.

    В 2004-м году был назначен премьер-министром Ариэлем Шароном на должность главы государственного управления по гиюру. Он принимал участия и в заседаниях судов по гиюру, и был известен своим либеральным подходом, за что подвергался критике со стороны ультраортодоксального истеблишмента.

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    В последние годы раввин Друкман оказывал поддержку партии "Байт Иегуди", когда ее возглавлял Нафтали Беннет, позднее партии "Ционут Датит" во главе с Бецалелем Смотричем. Продолжал давать интервью и высказываться на общественные темы. В последнем интервью, которое он дал радиостанции "Кан Бет", раввин Друкман призвал не выносить общественные приговоры поддозреваемым и даже обвиняемым, а дожидаться вердикта суда.

    Раввин Друкман будет похоронен 26 декабря в поселке Мерказ Шапиро. Ожидается, что в похоронной процессии примут участие десятки тысяч человек.

    Президент государства Ицхак Герцог опубликовал заявление в связи с кончиной раввина Друкмана. "Раввин Хаим Друкман вел за собой целое поколение не только вслед идеала, но и вслед реальных действий. Раввин Друкман возглавлял религиозные и сионистские проекты, с которыми мало что может сравниться по важности в наше время", - заявил глава государства.

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    Глава "Ликуда" Биньямин Нетаниягу опубликовал следующее заявление.

    Сегодня погасло великое светило любви к Израилю. В этот час прощания с раввином Хаимом Друкманом мое сердце разрывается вместе с сердцами членов его дорогой семьи и огромной части нашего народа. Государство Израиль потеряло великого духовного лидера, а я потерял личного друга, которого очень уважал. Как человек, который лично испытал ужасы Холокоста в детстве, раввин Друкман посвятил себя возрождению народа, когда репатриировался в Эрец Исраэль. Его ориентиром было благо всего народа Израиля. В центре его деятельности были воспитание молодежи, забота о поселении, социально значимые миссии, укрепление сионистско-религиозного мира Торы и ориентация молодых людей на значимую службу в ЦАХАЛе. Его обширная деятельность в качестве члена Кнессета отражала то, что он был не только представителем сектора, но и верным посланником широкой общественности в израильском обществе. Основное взаимодействие между раввином и мной было в области гиюра. Как глава системы гиюра в канцелярии премьер-министра, он, по своему святому обычаю, проявлял искренний подход, который помог тысячам новых репатриантов пополнить ряды нашей народа. Духовный огонь раввина Друкмана, не погас, и его искры теплятся глубоко в сердцах тысяч его учеников.

    Президент государства Ицхак Герцог опубликовал заявление в связи с кончиной раввина Друкмана. "Раввин Хаим Друкман вел за собой целое поколение не только вслед идеала, но и вслед реальных действий. Раввин Друкман возглавлял религиозные и сионистские проекты, с которыми мало что может сравниться по важности в наше время", - заявил глава государства.

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    adv_18 m_ar_4

    Глава "Ликуда" Биньямин Нетаниягу опубликовал следующее заявление.

    Сегодня погасло великое светило любви к Израилю. В этот час прощания с раввином Хаимом Друкманом мое сердце разрывается вместе с сердцами членов его дорогой семьи и огромной части нашего народа. Государство Израиль потеряло великого духовного лидера, а я потерял личного друга, которого очень уважал. Как человек, который лично испытал ужасы Холокоста в детстве, раввин Друкман посвятил себя возрождению народа, когда репатриировался в Эрец Исраэль. Его ориентиром было благо всего народа Израиля. В центре его деятельности были воспитание молодежи, забота о поселении, социально значимые миссии, укрепление сионистско-религиозного мира Торы и ориентация молодых людей на значимую службу в ЦАХАЛе. Его обширная деятельность в качестве члена Кнессета отражала то, что он был не только представителем сектора, но и верным посланником широкой общественности в израильском обществе. Основное взаимодействие между раввином и мной было в области гиюра. Как глава системы гиюра в канцелярии премьер-министра, он, по своему святому обычаю, проявлял искренний подход, который помог тысячам новых репатриантов пополнить ряды нашей народа. Духовный огонь раввина Друкмана, не погас, и его искры теплятся глубоко в сердцах тысяч его учеников.

    Президент государства Ицхак Герцог опубликовал заявление в связи с кончиной раввина Друкмана. "Раввин Хаим Друкман вел за собой целое поколение не только вслед идеала, но и вслед реальных действий. Раввин Друкман возглавлял религиозные и сионистские проекты, с которыми мало что может сравниться по важности в наше время", - заявил глава государства.

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    adv_20 m_ar_5

    Глава "Ликуда" Биньямин Нетаниягу опубликовал следующее заявление.

    "Сегодня погасло великое светило любви к Израилю. В этот час прощания с раввином Хаимом Друкманом мое сердце разрывается вместе с сердцами членов его дорогой семьи и огромной части нашего народа. Государство Израиль потеряло великого духовного лидера, а я потерял личного друга, которого очень уважал. Как человек, который лично испытал ужасы Холокоста в детстве, раввин Друкман посвятил себя возрождению народа, когда репатриировался в Эрец Исраэль. Его ориентиром было благо всего народа Израиля. В центре его деятельности были воспитание молодежи, забота о поселении, социально значимые миссии, укрепление сионистско-религиозного мира Торы и ориентация молодых людей на значимую службу в ЦАХАЛе. Его обширная деятельность в качестве члена Кнессета отражала то, что он был не только представителем сектора, но и верным посланником широкой общественности в израильском обществе. Основное взаимодействие между раввином и мной было в области гиюра. Как глава системы гиюра в канцелярии премьер-министра, он, по своему святому обычаю, проявлял искренний подход, который помог тысячам новых репатриантов пополнить ряды нашей народа. Духовный огонь раввина Друкмана, не погас, и его искры теплятся глубоко в сердцах тысяч его учеников".

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