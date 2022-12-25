adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
8 - 14°
Тель-Авив:
13 - 17°
Эйлат:
14 - 20°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.493 ₪ 3.706 ₪
Иерусалим:
8 - 14°
Тель-Авив:
13 - 17°
Эйлат:
14 - 20°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Опрос "Кан": 57% израильтян выступают против "закона Дери", составом правительства довольны только 37%

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Опрос
    Olivier Fitoussi/Flash90

    Корпорация "Кан" опубликовала результаты опроса по поводу формирования нового правительства Израиля. Опрос, проведенный в институте Кантар, возглавляемом Доди Хасидом, показал, что только 37% респондентов довольны составом правительства. 48% не удовлетворены составом правительства. Прочие затрудняются с оценкой.

    Среди светских лишь 17% довольны составом правительства, 73% – недовольны. Среди религиозных 69% довольны составом правительства и только 12% недовольны.

    adv_11 incontent_1

    Проведенный опрос показал, что, по мнению израильтян, наиболее впечатляющих успехов в коалиционных переговорах с "Ликудом" добился лидер партии "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир, который, как ожидается, займет пост министра национальной безопасности. 30% респондентов считают его главным победителем переговоров. 12% считают, что больше всего добился Бецалель Смотрич ("Ционут Датит"), 12% проголосовали за Арье Дери (ШАС), 5% – за Ицхака Гольдкнопфа ("Яадут а-Тора"), 2% – за Ави Маоза ("Ноам").

    adv_12 m_ar_1

    Был задан вопрос о поддержке "закона Бен-Гвира", который, несмотря на его проблемы с законом в прошлом, позволит лидеру "Оцма Иегудит" занять пост министра национальной безопасности. 36% поддерживают этот закон, 38% выступают против, прочие затрудняются с оценкой.

    Такой же вопрос был задан о "законе Дери", который позволит лидеру ШАС занять министерский пост, несмотря на то, что он был приговорен к условному тюремному сроку и к выплате штрафа за нарушение налогового законодательства (ранее Дери отбыл тюремный срок, но это не помешало ему вернуться в политику и занимать впоследствии пост главы МВД). Только 23% сегодня поддерживают "закон Дери", 57% выступают против, прочие затрудняются с оценкой. При этом среди избирателей право-религиозного блока за "закон Дери" выступают 48% респондентов, 28% против.

    adv_13 incontent_2

    Был задан вопрос о поддержке возможной инициативы Биньямина Нетаниягу назначить Дери "сменным премьер-министром", если "закон Дери" не пройдет. Только 18% этот вариант поддерживают, 64% против. Среди избирателей право-религиозного блока 39% поддерживают, 45% против.

    adv_14 m_ar_2

    В БАГАЦ подан иск против возможного назначения Дери на пост министра

    "Движение за чистоту власти" подало иск в БАГАЦ против назначения Арье Дери на пост министра в будущем правительстве.

    adv_15 incontent_3

    В иске Движение требует отменить досудебную сделку, подписанную с Дери, так как преступник нарушает, по мнению истцов, ее условия.

    adv_16 m_ar_3

    Перед выборами "Движение за чистоту власти" обращалось в ЦИК против возможного назначения Дери на министерский пост. Тогда иск был отклонен, так как назначения еще не было и выборы еще не состоялись. Глава ЦИК Ицхак Амит заявил, что действия Дери подпадают под определение "позорных", то есть тех, что не позволяют политику занимать пост министра на протяжении семи лет после завершения отбытия наказания. Тогда глава ЦИК постановил, что, если Дери захочет стать министром, он должен обратиться в ЦИК, чтобы отменить "калон". Однако вместо этого Дери и Нетаниягу начали процесс утверждения закона, позволяющего обойти юридическое препятствие на пути к назначению главы ШАС министром.

    Иск будет рассматриваться БАГАЦем в ближайшие дни. Ожидается, что после утверждения "закона Дери" также будет подан иск в БАГАЦ.

    adv_17 incontent_4

    adv_18 article_dw_desk
    adv_19 article_dw_mobile
    adv_20 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    adv_21 ar_middle_wwh
    adv_22 ar_middle_yandex
    adv_23 ar_middle_mobile_yandex
    adv_24 ar_right_wwh
    adv_25 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    13:55 На рождество неизвестный открыл огонь в пабе под Ливерпулем, погибла женщина
    13:08 Будущая министр Струк: "Религиозные убеждения важнее равенства". Нетаниягу назвал ее высказывания неприемлемыми
    12:24 Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине: идет 305-й день войны
    12:18 В Китае прекращена публикация статистики по эпидемии коронавируса. FT пишет о 250 млн заразившихся за три недели
    12:06 В БАГАЦ подан иск против возможного назначения Дери на пост министра
    11:25 Коронавирус в Израиле 25 декабря 2022 года: более 11500 зараженных, 34 умерших от COVID-19 за неделю
    10:06 Из-за конфликта в "Яадут а-Тора" приведение правительства к присяге может быть отложено
    09:57 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 305-й день войны
    adv_26 ar_right_2
    adv_27 ar_right_3
    adv_28 ar_right_4
    adv_29 ar_right_5