Мэр Кафр-Касема принял участие в похоронах террориста. Комментарий
Мэр Кафр-Касема Адель Бадир принял участие в похоронах 23-летнего Наима Махмуда Бадира, совершившего теракт в минувшую пятницу и застреленного полицейскими.
В интервью радиостанции "Кан Бет" Адель Бадир заявил, что поддержал семью убитого, но не выражал поддержки его действиям. Кроме того, мэр Кафр-Касема заявил, что его участие в похоронах было согласовано с полицией.
"Семья не имеет никакого отношения к этому инциденту. Они не верят, что это на самом деле произошло", – сказал Адель Бадир. Он также выразил поддержку действиям полиции, отметив, что правоохранительные органы "отлично справляются со своей задачей" по обеспечению безопасности жителей Кафр-Касема.
Некоторые политики, в частности лидер ШАС Арье Дери, выступили с резким осуждением действий мэра Кафр-Касема.
Отметим, что тело убитого террориста было выдано родственникам для похорон вскоре после инцидента, власти Израиля не стали удерживать его.
В субботу, 24 декабря, была разрешена к публикации информация о том, что вооруженное нападение на полицейских в Кафр-Касеме в ночь на 23 декабря совершил местный житель Наим Махмуд Бадир (23 года), гражданин Израиля. Он был застрелен полицейскими при попытке наезда на них на автомобиле.
По данным следствия, террорист несколько дней готовился к нападению.
К расследованию привлечена общая служба безопасности (ШАБАК). Следователи продолжают допрашивать родственников террориста, которые утверждают, что ничего не знали о подготовке теракта.
Утром 23 декабря пресс-служба полиции Израиля передала в СМИ видеозапись камеры наблюдения, на которой видны события, связанные с терактом в Кафр-Касеме. Сначала террорист стреляет в сотрудника пограничной полиции. Завязывается перестрелка. Затем террорист совершает наезд на полицейских. В результате террорист был застрелен. Трое сотрудников пограничной полиции получили легкие ранения и травмы.
В сообщении пресс-службы полиции приводилась следующая хронология событий: некто (как потом выяснилось, сам террорист) позвонил в полицию и вызвал сотрудников правоохранительных органов на "место происшествия" в Кафр-Касеме, где якобы "произошел инцидент с применением насилия". Когда наряд прибыл, в автомобиль полиции были брошены камни и бутылки с зажигательной смесью. На место происшествия были вызваны дополнительные силы пограничной полиции. Нападения с применением камней и бутылок с "коктейлем Молотова" продолжались. Затем террорист, выйдя из подворотни, открыл с близкого расстояния огонь по сотруднику пограничной полиции из пистолета-пулемета "Карл Густав" ("Карло"). Полицейские открыли ответный огонь. Вскоре после этого террорист, управляя легковым автомобилем, выехал задним ходом и направил машину на группу полицейских. Был открыт огонь на поражение. Террорист был смертельно ранен (медики констатировали его смерть).
В машине террориста были обнаружены нож и баллончик со слезоточивым газом. В здании, из двора которого стрелял террорист, нашли самодельный пистолет-пулемет "Карло".
Разрешено к публикации имя террориста, совершившего нападение на полицейских в Кафр-Касеме
Опубликованы видеозапись и подробное описание теракта в Кафр-Касеме
Теракт в Кафр-Касеме: ранены полицейские, нападавший застрелен