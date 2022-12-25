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    В Израиле

    Мэр Кафр-Касема принял участие в похоронах террориста. Комментарий

    время публикации: | последнее обновление:
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    В районе места происшествия в Кфар-Касеме. 23.12.2022
    AP Photo/Mahmoud Illean

    Мэр Кафр-Касема Адель Бадир принял участие в похоронах 23-летнего Наима Махмуда Бадира, совершившего теракт в минувшую пятницу и застреленного полицейскими.

    В интервью радиостанции "Кан Бет" Адель Бадир заявил, что поддержал семью убитого, но не выражал поддержки его действиям. Кроме того, мэр Кафр-Касема заявил, что его участие в похоронах было согласовано с полицией.

    "Семья не имеет никакого отношения к этому инциденту. Они не верят, что это на самом деле произошло", – сказал Адель Бадир. Он также выразил поддержку действиям полиции, отметив, что правоохранительные органы "отлично справляются со своей задачей" по обеспечению безопасности жителей Кафр-Касема.

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    Некоторые политики, в частности лидер ШАС Арье Дери, выступили с резким осуждением действий мэра Кафр-Касема.

    Отметим, что тело убитого террориста было выдано родственникам для похорон вскоре после инцидента, власти Израиля не стали удерживать его.

    В субботу, 24 декабря, была разрешена к публикации информация о том, что вооруженное нападение на полицейских в Кафр-Касеме в ночь на 23 декабря совершил местный житель Наим Махмуд Бадир (23 года), гражданин Израиля. Он был застрелен полицейскими при попытке наезда на них на автомобиле.

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    По данным следствия, террорист несколько дней готовился к нападению.

    К расследованию привлечена общая служба безопасности (ШАБАК). Следователи продолжают допрашивать родственников террориста, которые утверждают, что ничего не знали о подготовке теракта.

    Утром 23 декабря пресс-служба полиции Израиля передала в СМИ видеозапись камеры наблюдения, на которой видны события, связанные с терактом в Кафр-Касеме. Сначала террорист стреляет в сотрудника пограничной полиции. Завязывается перестрелка. Затем террорист совершает наезд на полицейских. В результате террорист был застрелен. Трое сотрудников пограничной полиции получили легкие ранения и травмы.

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    В сообщении пресс-службы полиции приводилась следующая хронология событий: некто (как потом выяснилось, сам террорист) позвонил в полицию и вызвал сотрудников правоохранительных органов на "место происшествия" в Кафр-Касеме, где якобы "произошел инцидент с применением насилия". Когда наряд прибыл, в автомобиль полиции были брошены камни и бутылки с зажигательной смесью. На место происшествия были вызваны дополнительные силы пограничной полиции. Нападения с применением камней и бутылок с "коктейлем Молотова" продолжались. Затем террорист, выйдя из подворотни, открыл с близкого расстояния огонь по сотруднику пограничной полиции из пистолета-пулемета "Карл Густав" ("Карло"). Полицейские открыли ответный огонь. Вскоре после этого террорист, управляя легковым автомобилем, выехал задним ходом и направил машину на группу полицейских. Был открыт огонь на поражение. Террорист был смертельно ранен (медики констатировали его смерть).

    В машине террориста были обнаружены нож и баллончик со слезоточивым газом. В здании, из двора которого стрелял террорист, нашли самодельный пистолет-пулемет "Карло".

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 25 Декабря 2022
    Разрешено к публикации имя террориста, совершившего нападение на полицейских в Кафр-Касеме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 23 Декабря 2022
    Опубликованы видеозапись и подробное описание теракта в Кафр-Касеме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 23 Декабря 2022
    Теракт в Кафр-Касеме: ранены полицейские, нападавший застрелен
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