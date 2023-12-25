Комментарий ЦАХАЛа по поводу гибели заложников в Беэри: "Делалось всё, чтобы отразить нападение и спасти людей"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отреагировала на публикацию об обстоятельствах гибели заложников в Беэри и обращение редакции NEWSru.co.il, представив более детальный комментарий.

В официальном комментарии сказано: "ЦАХАЛ обнимает семьи похищенных и погибших, и продолжит сопровождать их и работать над освобождением заложников. Командиры, бойцы, резервисты, члены отрядов самообороны и простые граждане проявили невиданный героизм в боях в приграничных поселках, не щадя своей жизни. Бои велись многие часы и на значительной территории. Всеми, кто принимал в них участие, делалось всё, чтобы отразить нападение и спасти людей. Бригадный генерал Барак Хирам – заслуженный и уважаемый офицер, храбро воевавший 7 октября, и в эти дни продолжающий участвовать в войне в Газе, рискуя жизнью для обеспечения безопасности жителей государства Израиль. ЦАХАЛ проведет тщательное и углубленное расследование для исчерпывающего выяснения обстоятельств, как только оперативная ситуация позволит это, и опубликует результаты расследования для общественности".

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Днем 7 октября, вскоре после нападения ХАМАСа на Израиль, стало известно, что как минимум в двух населенных пунктах боевики взяли в заложники израильтян. В Офаким террористы 22 часа удерживали супругов Рахель и Давида Эдри в их доме, пока ЯМАМ не уничтожил боевиков и не освободил заложников. Ситуация в Беэри оставалась неясной еще очень долго. СМИ сообщали, что террористы удерживают в "столовой" кибуца около 50 человек. Позже стало известно, что заложников было 15. Однако до сих пор официально не известно, что стало причиной гибели 13 из них, в том числе двух детей.

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Официально подтверждены следующие факты: в течение примерно пяти часов в доме Песи Коэн в кибуце Беэри несколько десятков террористов удерживали 15 заложников, в том числе 12-летних близнецов Яная и Лиэль Хацрони. Из 15 заложников остались в живых две женщины: Ясмин Порат и Адас Даган. Таль Кац, бойфренд Ясмин, и Ади Даган, муж Адас, погибли.

11 октября Ясмин Порат дала свое первое интервью на 12-м канале в программе Сиван Рахав-Меир. В этом интервью впервые прозвучали слова Ясмин о том, что заложники могли быть убиты не боевиками ХАМАСа, а погибнуть от огня, который вели полиция и армия. В частности, в этом интервью Порат впервые говорила о том, что по дому стрелял танк ЦАХАЛа.

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26 октября в программе того же канала "Увда" вышло интервью Иланы Даян с бригадным генералом Бараком Хирамом, командиром 99-й дивизии ЦАХАЛа. В этом интервью Хирама называли офицером, который командовал боевыми действиями в Беэри. В ходе интервью Хирам говорил следующее: "На каком-то этапе появился Нисим Хазан, командир отделения в моей дивизии. Он командовал танком, который первым прибыл в поселок. Я дал ему разрешение стрелять по домам, чтобы остановить террористов". Хирам также рассказывал в программе, что спецназ пограничной полиции ЯМАМ, действовавший в одном из районов кибуца, нашел одну из заложниц и пришел к выводу, что в одном из домов террористы удерживают заложников. "На место прибыла переговорная группа генштаба, которая пыталась с ними связаться, – рассказывал генерал в интервью, – но те ответили им огнем из РПГ, и я отдал приказ идти на штурм, чтобы попытаться спасти заложников. Думаю, там было человек 20 заложников, и бойцам ЯМАМ удалось спасти четверых, остальные были хладнокровно расстреляны террористами. Позже мы насчитали там 26 боевиков, и там же нашли восемь связанных и расстрелянных детей". Эта информация содержала фактологические ошибки.

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До сих пор пресс-служба ЦАХАЛа интервью бригадного генерала Барака Хирама в программе "Увда" не комментировала. Но после того, как корреспондент NEWSru.co.il Алла Гаврилова записала новое интервью с Ясмин Порат, одной из двух выживших среди 15 заложников в Беэри, мы получили дополнительный комментарий военных.

Следует подчеркнуть, что расследование не завершено, официальных данных по поводу хода расследования и каких-либо версий нет. Редакция NEWSru.co.il продолжит следить за этой темой.