ЦАХАЛ сообщает о гибели еще двоих военнослужащих в Газе

ЦАХАЛ сообщает о гибели еще двух военнослужащих в ходе боев на территории сектора Газы.

Старшина резерва Нитай Майзельс, 30 лет, из Реховота, боец ​​14-й бригады, погиб в бою на севере сектора Газы.

Сержант Рани Тамир, 20 лет, из Ганей Ам, боец ​​50-го батальона бригады "Нахаль", погиб в бою на севере сектора Газы.

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Еще один боец 50-го батальона бригады "Нахаль" получил тяжелые ранения.

C 31 октября по 25 декабря в ходе наземной операции в Газе погибли 154 военнослужащих ЦАХАЛа.