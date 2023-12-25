ЦАХАЛ сообщает о гибели еще двоих военнослужащих в Газе
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ЦАХАЛ сообщает о гибели еще двух военнослужащих в ходе боев на территории сектора Газы.
Старшина резерва Нитай Майзельс, 30 лет, из Реховота, боец 14-й бригады, погиб в бою на севере сектора Газы.
Сержант Рани Тамир, 20 лет, из Ганей Ам, боец 50-го батальона бригады "Нахаль", погиб в бою на севере сектора Газы.
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Еще один боец 50-го батальона бригады "Нахаль" получил тяжелые ранения.
C 31 октября по 25 декабря в ходе наземной операции в Газе погибли 154 военнослужащих ЦАХАЛа.
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