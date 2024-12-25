В Кфар-Сабе водитель избил подрезавшего его пожилого человека

На проспекте Йерушалаим в Кфар-Сабе произошел инцидент с насилием, в результате которого пострадал 73-летний мужчина.

Пожилой человек, ехавший по правой полосе движения, перед перекрестком перестроился влево, чтобы занять первое место на светофоре.

Ехавший за ним молодой человек вышел из машины, дважды ударил пожилого водителя через окно, а затем нанес еще два удара, когда тот тоже вышел из машины.

Пожилому водителю потребовалась медицинская помощь. Молодой водитель был задержан сотрудниками полиции и в течение дня будет доставлен в суд для определения меры пресечения.