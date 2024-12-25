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Израиль

Война в Газе в ночь на 25.12.2024: удары по целям в секторе, сообщается о десяти убитых

Газа
Война "Железные мечи"
время публикации: 25 декабря 2024 г., 05:57 | последнее обновление: 25 декабря 2024 г., 05:59
Война в Газе в ночь на 25.12.2024: удары по целям в секторе, сообщается о десяти убитых
AP Photo/Leo Correa

В ночь на 25 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

ЦАХАЛ атаковал ночью цели на севере, в центре и юге Газы. Поступали сообщения об убитых и раненых в секторе.

На севере сектора: сообщалось о танковом обстреле в направлении больницы "Камаль Адуан" и об ударах по целям в Джабалии; около больницы "Камаль Адуан" в Байт-Лахии ЦАХАЛ использовал роботы для подрыва целей.

В центре сектора: ЦАХАЛ обстреливал цели в западной части Нусейрата; ВВС ЦАХАЛа атаковали цели на севере Нусейрата.

На юге сектора: минздрав Газы (структура ХАМАСа) сообщал о десяти убитых в результате удара ВВС ЦАХАЛа по цели в районе Маан, к востоку от Хан-Юниса.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 25 декабря.

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