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Израиль

Операции в Иудее и Самарии: ликвидирован террорист, военными ранен гражданин Израиля

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 25 декабря 2024 г., 18:12 | последнее обновление: 25 декабря 2024 г., 18:17
Операции в Иудее и Самарии: ликвидирован террорист, военными ранен гражданин Израиля
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК сообщают, что в течение сегодняшнего дня в Иудее и Самарии были задержаны девять подозреваемых в террористической деятельности.

В Тамуне (к югу от Тубаса) был нанесен удар по террористам, которые закладывали мину. Один террорист был ликвидирован.

Велись боевые действия в Шхеме, где двух террористов, вооруженных автоматическими винтовками М-16, принудили сдаться. Кроме того, был открыт огонь по другому вооруженному боевику.

В лагере Аль-Амари, около Рамаллы, было конфисковано оружие. Задержаны подозреваемые. Военные открыли огонь по приближавшемуся к ним подозрительному мужчине, он был ранен. Выяснилось, что у раненого израильское гражданство, его доставили в больницу в Израиль.

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