Операции в Иудее и Самарии: ликвидирован террорист, военными ранен гражданин Израиля

ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК сообщают, что в течение сегодняшнего дня в Иудее и Самарии были задержаны девять подозреваемых в террористической деятельности.

В Тамуне (к югу от Тубаса) был нанесен удар по террористам, которые закладывали мину. Один террорист был ликвидирован.

Велись боевые действия в Шхеме, где двух террористов, вооруженных автоматическими винтовками М-16, принудили сдаться. Кроме того, был открыт огонь по другому вооруженному боевику.

В лагере Аль-Амари, около Рамаллы, было конфисковано оружие. Задержаны подозреваемые. Военные открыли огонь по приближавшемуся к ним подозрительному мужчине, он был ранен. Выяснилось, что у раненого израильское гражданство, его доставили в больницу в Израиль.