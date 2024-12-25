МАДА: после сирены в центре Израиля есть пострадавшие

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) сообщает, что после сирены в центре Израиля медицинская помощь была оказана 11 гражданам, девять из них пострадали по пути в убежище, двое нуждались в помощи для выведения из состояния нервного шока.

В 4:21-4:24 утра 25 декабря вновь сирены тревоги "Цева адом" прозвучали в центре Израиля. ЦАХАЛ заявил о ракетном обстреле из Йемена.

Сирены были слышны в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Бней-Браке, Гиватаиме, Герцлии, Раанане, Рош а-Айне, Од а-Шароне, Рамат а-Шароне, Бат-Яме, Холоне, Ришон ле-Ционе, Нес-Ционе, Беэр-Яакове, Петах-Тикве, Бней-Браке, Ор Йегуде, Рамле, Лоде, Явне, Рамле, Бейт-Шемеше, Модиине, во множестве других населенных пунктов центра страны. Тревога также была слышна в Араде и ряде других населенных пунктов в Негеве.

Были слышны взрывы.

ЦАХАЛ сообщил, что выпущенная из Йемена ракета была перехвачена до пересечения воздушной границы Израиля. Тревога была активирована из-за опасений в связи с возможностью падения фрагментов ракет-перехватчиков.

Информация о последствиях обстрела уточняется.