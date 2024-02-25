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    Израиль

    Министр обороны Галант пообещал использовать "паузу в Газе" для нанесения удара по "Хизбалле"

    время публикации: | последнее обновление:
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    Министр обороны Галант пообещал использовать
    Chaim Goldberg/FLASH90

    В воскресенье, 25 февраля, министр обороны Йоав Галант посетил штаб Северного военного округа, где совместно с начальником округа генерал-майором Ури Гордином и командующим корпусом генштаба Моти Барухом провел совещание по оценке оперативной обстановки.

    В ходе этого визита Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ намерен увеличить интенсивность боевых действий против "Хизбаллы". Он отметил, что шиитская террористическая группировка испытывает сложности с поиском замены ликвидированным командирам.

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    "В случае временного перемирия в секторе Газы мы увеличим интенсивность боевых действий на севере, и будем продолжать до полного отступления "Хизбаллы" и возвращения жителей израильских приграничных населенных пунктов в их дома", – заявил Галант.

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