Министр обороны Галант пообещал использовать "паузу в Газе" для нанесения удара по "Хизбалле"
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В воскресенье, 25 февраля, министр обороны Йоав Галант посетил штаб Северного военного округа, где совместно с начальником округа генерал-майором Ури Гордином и командующим корпусом генштаба Моти Барухом провел совещание по оценке оперативной обстановки.
В ходе этого визита Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ намерен увеличить интенсивность боевых действий против "Хизбаллы". Он отметил, что шиитская террористическая группировка испытывает сложности с поиском замены ликвидированным командирам.
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"В случае временного перемирия в секторе Газы мы увеличим интенсивность боевых действий на севере, и будем продолжать до полного отступления "Хизбаллы" и возвращения жителей израильских приграничных населенных пунктов в их дома", – заявил Галант.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 Февраля 2024
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