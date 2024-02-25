"Кешет-12": Нетаниягу требует выслать освобождаемых террористов "с кровью на руках" в Катар
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Политический обозреватель телеканала "Кешет-12" Дана Вайс в вечернем выпуске новостей сообщила, что Биньямин Нетаниягу выдвинул новое условие на переговорах об освобождении похищенных, на которое вряд ли согласятся ХАМАС и Катар.
Как сообщила Вайс, это предложение было озвучено после того, как израильская делегация вернулась с переговоров, проходивших в Париже. Нетаниягу заявляет, что террористы "с кровью на руках", освобожденные из израильских тюрем в рамках обмена, не смогут вернуться ни в сектор Газы, ни на территорию Палестинской автономии в Иудее и Самарии. Они должны быть высланы в Катар.
Вайс отмечает, что это требование, выдвинутое после достижения некоторого прогресса в Париже, может привести к срыву переговоров.
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