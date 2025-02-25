Минобороны ввело санкции против освобожденных террористов, проживающих в Израиле

Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил во вторник, 25 февраля, о наложении новых санкций на освобожденных террористов, являющихся резидентами или гражданами Израиля и получающих выплаты от Палестинской администрации.

Согласно канцелярии министра, решение было принято "в соответствии с рекомендацией Штаба по экономической борьбе с терроризмом (МАТАЛ) при министерстве обороны и по согласованию с общей службой безопасности (ШАБАК).

Речь идет о деньгах, выплачиваемых Рамаллой террористам, отбывающим тюремные сроки в израильских тюрьмах, освобожденным заключенным, а также членам их семей в качестве вознаграждения за совершенные ими террористические акты.

В после введения санкций силы полиции Израиля и Штаба по экономической борьбе с терроризмом провели рейды по домам лиц, подпадающих под действие указа, и изъяли имущество и наличные на сотни тысяч шекелей.