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Израиль

Минобороны ввело санкции против освобожденных террористов, проживающих в Израиле

Террористы
Исраэль Кац
Минобороны
время публикации: 25 февраля 2025 г., 11:09 | последнее обновление: 25 февраля 2025 г., 11:09
Минобороны ввело санкции против освобожденных террористов, проживающих в Израиле
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил во вторник, 25 февраля, о наложении новых санкций на освобожденных террористов, являющихся резидентами или гражданами Израиля и получающих выплаты от Палестинской администрации.

Согласно канцелярии министра, решение было принято "в соответствии с рекомендацией Штаба по экономической борьбе с терроризмом (МАТАЛ) при министерстве обороны и по согласованию с общей службой безопасности (ШАБАК).

Речь идет о деньгах, выплачиваемых Рамаллой террористам, отбывающим тюремные сроки в израильских тюрьмах, освобожденным заключенным, а также членам их семей в качестве вознаграждения за совершенные ими террористические акты.

В после введения санкций силы полиции Израиля и Штаба по экономической борьбе с терроризмом провели рейды по домам лиц, подпадающих под действие указа, и изъяли имущество и наличные на сотни тысяч шекелей.

Израиль
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