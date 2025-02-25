Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 25 февраля, температура повысится, но будет ниже среднесезонной. Очень холодно, особенно ночью. Малооблачно. Без осадков.

В Иерусалиме – 0-9 градусов, в Тель-Авиве – 2-15, в Хайфе – 4-12, в Эйлате – 8-18, в Беэр-Шеве – 1-13, в Мицпе-Рамоне – 2-12, на побережье Мертвого моря – 7-15, в Ашкелоне и Ашдоде – 3-14, в Ариэле – 0-11, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 8-14, на Голанских высотах – 2-12.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 17 градусов, высота волн – 30-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – северо-восточный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В среду-четверг будет малооблачно и прохладно, постепенное повышение температуры. В пятницу – без существенных изменений.