Мировые кризисы: как их решают политики. Видеокомментарий Габи Вольфсона

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии политического обозревателя Габи Вольфсона – о политике во время войны и перемирия.

В этом выпуске: второй этап сделки с ХАМАСом, решение проблемы с заложниками и политические маневры Биньямина Нетаниягу.

На фоне текущего кризиса, Израиль пытается выиграть время, предлагая ХАМАСу продление первого этапа сделки. Это включает регулярное освобождение заложников и террористов, но без готовности завершить войну или совершать крупные военные шаги. Всё это необходимо для того, чтобы избежать незамедлительного принятия решений и выиграть важное время, пока обсуждения продолжаются.

В то же время Биньямин Нетаниягу сталкивается с внутренними политическими вызовами, включая необходимость решения проблемы с ультраортодоксами и обсуждение закона о призыве. Он продолжает маневрировать в рамках коалиции, пытаясь удовлетворить различные интересы, и готовится к обсуждениям в комиссиях, которые могут сыграть решающую роль в принятии ключевых решений.

Как Израиль может использовать время в своих интересах, и что ожидает страну в ближайшие недели – все подробности в нашем новом выпуске.

Габи Вольфсон работает в редакции Newsru.co.il с 2013 года. На нашем сайте публиковались сотни его интервью с политиками, а также еженедельные политические обзоры.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Габи Вольфсона на канале "Непечатное. Говорим о главном".