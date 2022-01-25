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NEWSru.co.il :: В Израиле25 января 2022 г., 20:32

26 января из-за циклона "Элпис" учебные заведения в Иерусалиме закроются раньше обычного

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Из-за циклона "Элпис" учебные заведения в Иерусалиме закроются 26 января раньше обычного

После окончания совещания, посвященного подготовке к циклону "Элпис", мэрия Иерусалима сообщила, что занятия во всех учебных заведениях в среду, 26 января, завершатся в 15:00.

Согласно прогнозам метеорологов, снегопад в Иерусалиме приведет к образованию устойчивого снежного покрова, высота которого может составлять 15-20 см.

Аварийные службы столицы приведены в состояние повышенной готовности.


По дороге в Израиль циклон "Элпис" принес небывалые снегопады в Турцию и Грецию. В Греции были закрыты школы, перекрыты дороги, нарушено движение поездов. В Стамбуле, по данным синоптиков, выпало 50 см снега. Циклон привел к закрытию обоих аэропортов, с 24 января в общей сложности было отменено более 700 рейсов.

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