СМИ: Ганц продвигает распространение действия "закона об электричестве" на поселки в Иудее и Самарии

Министр обороны Бени Ганц продвигает возможность распространения закона об электричестве на непризнанные населенные пункты в Иудее и Самарии.

Как сообщает сайт "Аруц 7", речь идет о намерении Ганца подсоединить десятки населенных пунктов к сети электрической компании "Хеврат хашмаль". Согласно публикации, это будет сделано через распоряжение командующего центральным округом, имеющего полномочия принимать решения о происходящем на территории Иудеи и Самарии.

Отмечается также, что подключены будут лишь населенные пункты, имеющие "перспективу быть признанными". Хан аль-Ахмар присоединен не будет. Судя по всему, Хомеш также останется не присоединенным к электричеству. Комментируя эту публикацию, министр иностранных дел Яир Лапид заявил: "Речь идет о незаконных форпостах, но и там правительство несет ответственность за граждан Израиля".

А представители "Форума молодого поселенчества" заявили: "В настоящий момент огромными шагами к нам приближается буря, которая грозит оставить на несколько дней сотни людей в холоде и темноте. Кончились дни деклараций, наступают дни реальных шагов. Приказ командующего округом должен быть подписан уже сегодня и дать ответ на нужды жителей поселений молодежи".