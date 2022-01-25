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NEWSru.co.il :: В Израиле25 января 2022 г., 11:54

СМИ: Ганц продвигает распространение действия "закона об электричестве" на поселки в Иудее и Самарии

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Министр обороны Бени Ганц продвигает возможность распространения закона об электричестве на непризнанные населенные пункты в Иудее и Самарии.


Как сообщает сайт "Аруц 7", речь идет о намерении Ганца подсоединить десятки населенных пунктов к сети электрической компании "Хеврат хашмаль". Согласно публикации, это будет сделано через распоряжение командующего центральным округом, имеющего полномочия принимать решения о происходящем на территории Иудеи и Самарии.

Отмечается также, что подключены будут лишь населенные пункты, имеющие "перспективу быть признанными". Хан аль-Ахмар присоединен не будет. Судя по всему, Хомеш также останется не присоединенным к электричеству. Комментируя эту публикацию, министр иностранных дел Яир Лапид заявил: "Речь идет о незаконных форпостах, но и там правительство несет ответственность за граждан Израиля".

А представители "Форума молодого поселенчества" заявили: "В настоящий момент огромными шагами к нам приближается буря, которая грозит оставить на несколько дней сотни людей в холоде и темноте. Кончились дни деклараций, наступают дни реальных шагов. Приказ командующего округом должен быть подписан уже сегодня и дать ответ на нужды жителей поселений молодежи".

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