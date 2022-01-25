В Кнессете прошло заседание финкомиссии, посвященное проблемам госрекламы

Во вторник, 25 января, состоялось заседание финансовой комиссии Кнессета, посвященное деятельности правительственного рекламного бюро (ЛАПАМ) и государственной рекламе, в том числе в период коронавирусного кризиса.

Председатель финкомиссии Алекс Кушнир (НДИ) заранее запрашивал от руководства ЛАПАМ детальные отчеты, в которых, в частности, должны были содержаться ответы на вопросы о том, по каким критериям распределяется госреклама (по типам медиа и по секторам). Открывая заседание, Кушнир отметил, что не получил требуемых отчетов, полученные документы его не удовлетворили, так как они не давали ответов на заданные вопросы.

Депутат Райда Ринауи-Зуаби (МЕРЕЦ) обратила внимание на тот факт, что полученные документы не содержат объяснений по поводу принципов распределения госрекламы для арабского сектора.

Депутат Моше Гафни ("Яадут а-Тора") подчеркнул, что задача государства состоит в том, чтобы содержание разъяснительных кампаний доходило до всех секторов, независимо от того, на каких языках эти люди говорят и какими типами СМИ предпочитают пользоваться. При этом говорил он, прежде всего, об интересах ультраортодоксального сектора. Его поддержали депутат Яаков Ашер ("Яадут а-Тора") и Инон Азулай (ШАС).

Депутаты Офир Кац и Шломо Караи ("Ликуд") особое внимание уделили отсутствию госрекламы на 14-м телеканале.

Приглашенный на заседание финкомиссии глава ЛАПАМ Боаз Стемблер выступал по Zoom. Сначала он заявлял, что бюро направило в Кнессет те документы, какие были затребованы, но позже выразил готовность предоставить и те документы, на предоставлении которых настаивал Кушнир. Единственный конкретный ответ был дан по 14-му телеканалу, с которым, как утверждает Стемблер, ведутся сложные переговоры, связанные с согласованием по ценам.

Алекс Кушнир выразил неудовлетворенность ответами Стемблера. Он подчеркнул, что руководству ЛАПАМ были заданы конкретные вопросы по поводу критериев распределения госрекламы. В частности, было упомянуто о том, что около 10% населения Израиля говорят по-русски и используют русскоязычные СМИ, и что более 10% израильского информационного интернет-трафика приходится на израильские русскоязычные онлайн-СМИ, однако эти СМИ получают лишь около 1% от бюджета госрекламы (это отмечалось и в сентябре 2020 года, когда представители ЛАПАМ были приглашены на заседание подкомиссии Кнессета по интеграции репатриантов в израильское общество).

Отметим, что Боаз Стемблер вскоре уходит с поста главы ЛАПАМ, который он занимает с 2017 года.