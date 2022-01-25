Командующий ВВС и эскадрилья "Молоты" отработали операцию в "глубоком тылу врага"

Возглавлял атакующую экадрилью майор запаса И., а за штурвалом одного из самолетов был командующий ВВС генерал-майор Амикам Норкин.

Самолеты F-15i эскадрильи "Патишим" ("Молоты") ВВС ЦАХАЛа вылетели сегодня утром с авиабазы "Хацерим", отрабатывая на учениях операцию в глубоком тылу потенциального противника.

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