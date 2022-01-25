Задержаны подозреваемые в рэкете и вымогательствах в арабском секторе
Пресс-служба полиции сообщает, что в рамках борьбы с организованной преступностью в арабском секторе были задержаны шестеро подозреваемых в вымогательствах и рэкете в мусороуборочной сфере.
Согласно подозрениям полиции, задержанные обратились к компаниям, которые выиграли тендер по уборке мусора в местном совете Ибилин на севере страны, и требовали выплатить им сотни тысяч шекелей.
Жертвы якобы пошли на сотрудничество и выплатили вымогателям деньги, которые те отмывали через сообщников в пунктах обмена валюты.
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