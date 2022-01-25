Задержаны подозреваемые в рэкете и вымогательствах в арабском секторе

Пресс-служба полиции сообщает, что в рамках борьбы с организованной преступностью в арабском секторе были задержаны шестеро подозреваемых в вымогательствах и рэкете в мусороуборочной сфере.

Согласно подозрениям полиции, задержанные обратились к компаниям, которые выиграли тендер по уборке мусора в местном совете Ибилин на севере страны, и требовали выплатить им сотни тысяч шекелей.

Жертвы якобы пошли на сотрудничество и выплатили вымогателям деньги, которые те отмывали через сообщников в пунктах обмена валюты.