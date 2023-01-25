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    В Израиле

    Новые находки в Старом городе Иерусалима: защитный ров времен Фатимидов и загадочная ладонь в скале

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    Новые находки в Старом городе Иерусалима: защитный ров времен Фатимидов и загадочная ладонь в скале
    Управление древностей Израиля/יולי שוורץ     Новые находки в Старом городе Иерусалима: защитный ров времен Фатимидов и загадочная ладонь в скале
    Управление древностей Израиля/יולי שוורץ     Новые находки в Старом городе Иерусалима: защитный ров времен Фатимидов и загадочная ладонь в скале
    Управление древностей Израиля/יולי שוורץ     ВСЕ ФОТО

    В ходе спасательных раскопок, проводимых управлением древностей на улице Султан Сулейман в Старом городе Иерусалима, было установлено, что оживленный проспект проходит над мощным защитным рвом, построенным около 1000 лет назад.

    Ров шириной 10 метров и глубиной до 7 метров, вырубленный в скале, защищал стены города в период правления египетской династии Фатимидов, однако возможно был построен еще в конце периода Аббасидов.

    Следует отметить, что речь идет о старых фортификационных сооружениях города, а не о тех, которые можно видеть сегодня – возведенных в XVI веке по указу османского султана Сулеймана Великолепного.

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    На одной из стен рва археологи наткнулись на вырубленный в скале отпечаток ладони без каких-либо надписей или дополнительной символики. На данный момент каких-либо предположений по данному поводу нет – в равной степени это могло быть сделано средневековым каменотесом от скуки, а могло иметь какое-либо практическое значение.

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