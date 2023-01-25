Разрушение квартиры террориста в Шуафате: нейтрализован местный житель, угрожавший оружием

В среду, 25 января, в Шуафате (северный Иерусалим) военные разрушили квартиру террориста Удая ат-Тамими, который убил 18-летнюю израильтянку Ноа Лазар, служившую в военной полиции.

Во время проведения операции большая группа местных жителей пыталась помешать военным и бойцам пограничной полиции, они бросали камни и бутылки с зажигательной смесью. Травмы средней степени тяжести получил один из сотрудников полиции. В толпе был замечен молодой мужчина, в руках которого было огнестрельное оружие. Когда он поднял ствол, по нему был открыт огонь на поражение, он был нейтрализован, заявляет пресс-служба полиции.

Названо имя этого жителя Шуафата: Салах Мухаммад Али. По разным данным, он был убит или тяжело ранен.

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Теракт около Шуафата. 08.10.2022

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В 21:25 8 октября 2022 года поступило сообщение о нападении с применением огнестрельного оружия на КПП около лагеря беженцев Шуафат, к северу от Иерусалима.

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18-летняя сержант военной полиции Ноа Лазар от полученных ранений скончалась. Был тяжело ранен охранник.

В ходе расследования было установлено, что вооруженный террорист подошел к блокпосту и открыл огонь по людям. Затем он сел в белый автомобиль Toyota и скрылся в направлении лагеря беженцев Шуафат.

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Позже СМИ сообщали, что водитель, подвозивший террориста к месту нападения, сдался полиции.

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Террористическая группировка "Бригады мучеников Аль-Аксы" (ФАТХ) взяла на себя ответственность за теракт.

В течение 11 дней террористу удавалось скрываться. Он был застрелен вечером 19 октября при попытке теракта на въезде в Маале-Адумим.