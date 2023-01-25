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    В Израиле

    Источники: американец украинского происхождения завещал миллионы университетам, ВСУ и ЦАХАЛу

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    Источники: американец украинского происхождения завещал миллионы университетам, ВСУ и ЦАХАЛу
    AP Photo/Aaron Favila

    Журналист Шимон Бриман, эксперт по израильско-украинским отношениям, на своей странице в Facebook сообщил, что американец украинского происхождения Григорий Степанец, родившийся в Виннице в 1938-м и скончавшийся осенью 2022 года в городе Редмонд (штат Вашингтон), оставил необычное завещание о распределении четырех миллионов долларов.

    Первый миллион был завещан лично главнокомандующему вооруженными силами Украины Валерию Залужному. Эти деньги, по решению Залужного, недавно полностью были перевены на счет украинской армии.

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    Второй и третий миллионы получают два украинских университета – Украинский Католический университет и Киево-Могилянская академия.

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    К удивлению многих, четвертый миллион долларов был завещан Степанцом для Армии обороны Израиля. Об этом Бриману сообщил украинский журналист Виталий Портников, который видел текст завещания своими глазами.

    ЦАХАЛ пока не комментирует данную информацию.

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    Григорий Степанец окончил МГУ, позже подвергался давлению со стороны КГБ за поддержку диссидентов. В 1989 году он эмигрировал в США, где много лет работал в компании Microsoft. В 1997 году он совместно с Рафаэлем Лисицей запатентовал изобретение в сфере декодирования кодов данных переменной длины. Изобретение, купленное Microsoft, принесло ему большую прибыль.

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