100 бульдозеров D9 и женщины-саперы: ЦАХАЛ намерен укрепить инженерные войска
В качестве одного из выводов из Войны "Железных мечей" командование Армии обороны Израиля намерено существенно расширить состав инженерных войск, сообщает газета "Едиот Ахронот".
В условиях заминированной и плотно застроенной местности тяжелые бронированные бульдозеры D9 компании Caterpillar оказались эффективнее любой артиллерии и танков.
По данным журналиста Йоава Зейтуна, в связи с этим было решено закупить 100 D9, часть из которых будут превращены в "беспилотные" (опытные образцы с удаленным управлением уже используются в Газе).
Личный состав инженерных войск планируется увеличить более чем на треть, включая создание новых инженерных рот и расширение существующих подразделений операторов тяжелой техники, саперов и инженерный спецназ "Яалом". В частности, служба в "Яалом" будет открыта для девушек.
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