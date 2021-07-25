Законопроект, запрещающий Нетаниягу формировать правительство, расколол коалицию

В коалиции нет единого мнения по поводу законопроекта, предусматривающего запрет на формирование коалиции политиком, которому предъявлено обвинительное заключение. О намерении подать этот законопроект сообщил министр юстиции Гидеон Саар в интервью газете "Едиот Ахронот".

Этот законопроект критикуют в партии "Ямина". Саар утверждал, что получил "зеленый свет" на продвижение законопроекта от главы правительства Нафтали Беннета. В свою очередь, телеканал "Кешет" сообщает со ссылкой на приближенных Беннета, что премьер-министр не продвигает этот законопроект и не поддерживает его. Министр внутренних дел Айелет Шакед возражает против этого законопроекта, так же как и большинство фракции "Ямина".

В политических кругах полагают, что шансы на утверждение закона крайне невысоки.

В "Ликуде" резко критикуют законопроект Саара. Депутат Шломо Караи заявил, что Нетаниягу боятся и мечтают отомстить.

"Вы даете госслужащему, пусть даже самому высокопоставленному, возможность свалить правительство. Это удар по демократии", - сказал депутат.