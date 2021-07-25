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NEWSru.co.il :: В Израиле25 июля 2021 г., 12:39

Лучший результат за все годы: сборная Израиля заняла 7-е место на Международной олимпиаде по математике

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Лучший результат за все годы: сборная Израиля заняла 7-е место на Международной олимпиаде по математике

Сборная Израиля завоевала три золотые, две серебряные и бронзовую медали на Международной олимпиаде по математике, которая в этом году проводилась удаленно из-за карантинных мер. Организатором олимпиады выступала Россия.

Израильская сборная впервые в истории проведения международных математических олимпиад оказалась в первой десятке, заняв седьмое место.

В составе сборной Израиля на математической олимпиаде выступали Яир Шохам ("золото"), Альмог Вальд ("золото"), Яхль Манор ("золото"), Омри Земер ("серебро"), Шахар Фридман ("серебро") и Дрор Фрид ("бронза").


Сборную Израиля тренирует группа преподавателей под руководством Льва Радзивиловского. Начиная с 2021 года, за тренировки сборной отвечает Институт Вайцмана. До этого несколько лет за тренировки сборной отвечал отдел Ноар Шохер Мада Тель-Авивского университета.

В общей сложности в 62-й Международной математической олимпиаде участвовали 619 школьников из 107 стран. Лидером в неофициальном зачете стала сборная Китая, на втором месте Россия. Далее следуют Южная Корея, США, Канада, Украина, Израиль, Италия, Тайвань, Великобритания.

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