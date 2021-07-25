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NEWSru.co.il :: В Израиле25 июля 2021 г., 08:34

Минпрос и минздрав договорились об отмене "капсул"

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Минпрос и минздрав договорились об отмене "капсул"

Вечером в воскресенье, 25 июля, состоится очередное заседание кабинета министров по борьбе с коронавирусом. На повестке дня - начало учебного года.

Министерство здравоохранения и министерство просвещения пришли к соглашению о том, что при настоящем уровне заболеваемости учебный год начнется по расписанию 1 сентября.

Министерства также договорились об отмене разделения детей на "капсулы". Пока нет соглашения о том, насколько продолжителен будет карантин для школьников в том случае, если в классе обнаружится зараженный коронавирусом. Министр просвещения Ифат Шаша-Битон настаивает на том, чтобы дети старше 12 лет, вступавшие в контакт с зараженным коронавирусом, могли вернуться к учебе после одной отрицательной проверки. Минздрав выступает против этих изменений.


Минздрав также настаивает на том, чтобы в городах с высоким уровнем заболеваемости пятые и шестые классы учились фронтально только частично.

Все эти договоренности будут представлены главе правительства Нафтали Беннету и другим членам кабинета министров по борьбе с коронавирусом.

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