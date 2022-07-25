Развал коалиции Беннета-Лапида и выборы в Кнессет 25-го созыва. Опрос NEWSru.co.il

1 ноября 2022 года состоятся выборы в Кнессет 25-го созыва. Это будут пятые парламентские выборы в Израиле за последние три с половиной года. Кнессет 24-го созыва просуществовал немногим более года.

Редакция NEWSru.co.il проводит первый предвыборный опрос. На данном этапе, пока не сформированы списки партий и блоков, участвующих в выборах, мы не пытаемся определить электоральные предпочтения.

В ходе нынешнего опроса мы планируем узнать мнения наших читателей о том, по какой причине распалась коалиция Беннета-Лапида и кто несет за это ответственность, каковы главные достижения и неудачи этой коалиции. Мы рассчитываем понять, как относятся наши читатели к участию в правящей коалиции арабских и ультрарелигиозных партий. Надеемся получить ответы на другие вопросы и увидеть прогнозы нашей аудитории.

adv_11 incontent_1

adv_12 m_ar_1

Развал коалиции Беннета-Лапида и выборы в Кнессет 25-го созыва. Выскажите ваше мнение

(вам предстоит ответить на 19 вопросов)

Предупреждаем: попытки многократного голосования не имеют смысла